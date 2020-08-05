旅遊業慘 訂房網Booking.com計畫全球裁員25％ 09:052020/08/05 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 旅遊業陷低潮，Booking.com計畫全球裁員25％。（翻攝Booking.com） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 知名訂房網站Booking.com母公司表示，受新冠疫情持續對旅遊業造成重創，它正計劃最多裁減Booking.com在全球25%員工。 Booking控股公司表示，最終計畫尚未底定，不過從9月起將會依據個別國家，宣布裁員人數。Booking.com目前在全球約有1.7萬名員工。 旗下還有Priceline.com、Kayak等旅遊網站的Booking公司發布今年首季旅遊訂房總量年減51%，它將在周四公布第二季獲利。 (工商 ) #全球 #Booking #com #旅遊業 #裁減 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 從龍頭一舉一動找奇兵 台積電驚洩下波賺錢股票 - 即時 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 1分鐘讀財經》三星又慘輸！驚傳高通5奈米轉單台積電 - 財經 美元大跌10％是警訊 美國的疫情已失控 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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