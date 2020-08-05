知名訂房網站Booking.com母公司表示，受新冠疫情持續對旅遊業造成重創，它正計劃最多裁減Booking.com在全球25%員工。

Booking控股公司表示，最終計畫尚未底定，不過從9月起將會依據個別國家，宣布裁員人數。Booking.com目前在全球約有1.7萬名員工。

旗下還有Priceline.com、Kayak等旅遊網站的Booking公司發布今年首季旅遊訂房總量年減51%，它將在周四公布第二季獲利。

(工商 )