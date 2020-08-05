一名薛姓女子在2019年在台南謊稱嬰靈作祟，涉嫌虐死僅1歲的外甥女，經高院判決無期徒刑後上訴，目前仍羈押在台南看守所。但她去年在看守所內，遭犯下縱火燒死父親的劉姓醫科女連續施暴掌摑受傷，怒告對方傷害。2位犯下重罪的惡女在看守所內衝突又鬧上法院，也讓獄方人員大開眼界。

據了解，薛女犯下虐嬰重罪後，遭羈押在台南看守所，歷經一審及二審，均被判處無期徒刑。與涉嫌在去年5月縱火燒死父親及家人，一審判12年徒刑的劉姓醫科女在同一房舍。

根據調查，劉姓醫科女在去年9月期間，在台南看守所房舍內向薛女借郵票遭到拒絕，憤而出手連續掌摑薛女，導致面部紅腫受傷。事後劉姓醫科女似乎仍於恨未消，看到薛女在看守所偵訊室外等候製作筆錄，又再掌摑一次，等薛女偵訊結束後，劉女又看到她仍繼續再打。

薛女事後向所方申訴並對劉女提告，劉女遭起訴後，法院依傷害罪嫌判拘役40天。

據了解，施暴的劉女去年5月在家縱火導致致父親死亡、母親及弟弟受傷，放火後又沒有任何救護即駕車逃逸，法院考量被告母親及弟弟均表示被告求學時承受壓力，未曾就醫，行為時疑似精神病狀，情緒不穩，鑄下大錯，基於親情仍願原諒被告；再審酌被告犯案時年僅27歲，無前科，大學醫學系畢，坦承犯行，量處有期徒刑12年。

遭毆的薛女則是去年1月和年僅17歲表妹，聯手將1歲6個月的年幼外甥女，虐待致死，讓人痛心的是，她竟然稱女童「卡到陰」，晚上無法睡覺，為避免靈體附身作怪，必須用打的才能驅趕走惡靈。

(中時新聞網)