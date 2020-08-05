看到配方奶中含有「糖」，媽媽們就會覺得不好、甜度高？錯!其實醣類是寶寶重要能量來源。配方奶當中的糖分不一定都是不好的喔！只要選對「好糖」反而是幫助寶寶成長的優質營養素。

母乳中三大重要營養成分：醣類、蛋白質、脂肪

小兒科醫師陳偉燾表示，母乳是寶寶最好的營養來源，不過，隨著寶寶漸漸長大，有些媽媽準備離乳、要返回職場或是奶水不足時，就會考慮選擇幼兒配方奶來銜接母乳。

而幼兒營養中最重要的營養成分就是醣類、蛋白質、脂肪，及維生素和礦物質，而其中的醣類：或稱「碳水化合物」，是寶寶重要的能量來源。國健署國人膳食營養素參考攝取量建議，幼兒飲食中碳水化合物需佔總熱量的50%-65%，目的是提供寶寶足夠能量來源。

醣類是寶寶能量來源，好糖與壞糖的關鍵是種類

接下來要特別探討「糖分」的議題，陳偉燾醫師表示，家長對於糖分的印象多半會聯想到糖果、飲料，其實，重點是醣類有很多種類，乳糖是碳水化合物中很好的選擇。母乳中的醣類90%是乳糖，國際食品法典委員會(codex)也建議，乳糖為1-3歲孩子的優質醣類而且是寶寶成長不可少的能量來源。

母乳中的好糖 - 乳糖具有以下的優點：

✔促進腦部的發育

✔促進寶寶腸道內的益菌生長

✔促進腸胃蠕動

✔增進對鈣質的吸收

✔屬於低GI成分(GI 46), 不易造成年肥胖

✔甜度為蔗糖的30%, 不易造成幼兒嗜甜口感

但是要注意，有些幼兒配方奶添加的糖分不是乳糖，而是蔗糖，甜度相對乳醣高，就可能會對寶寶健康產生不好的影響。乳糖的甜度只有蔗糖的30%，跟母乳一樣不會讓寶寶接觸過甜的口感，而造成寶寶愛吃甜的不好習慣。

小兒科醫師建議：選擇幼兒成長配方奶以乳糖為主

寶寶一歲後建議三餐開始吃成人化的食物。不過，很多寶寶食量小或是有偏食習慣。所以，在無法確保攝取到均衡的營養時，可以持續餵哺母乳或搭配配方奶，為寶寶提供成長所需的營養。陳偉燾醫師建議，1歲後若要選擇一般幼兒配方奶時，首先要留意儘量選擇以乳糖為主的配方奶。選對了配方奶，可讓寶寶健康成長喲！

▲馬偕兒童醫院 小兒胃腸科 主任陳偉燾醫師。(資料畫面)

(中時新聞網)