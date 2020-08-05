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近年來傳出多起「綠營自家人」奪下政府標案的狀況，對此，國民黨文傳會主委王育敏昨日開記者會踢爆，民進黨政府行政院政策溝通案的評審委員清一色綠色背景，長期出現在三立、民視政論節目的林育卉、在民進黨中央長期替民進黨操盤網路的林閣雍等六人，宛如「御用評委」，專門護航綠營標案，這讓網友感嘆，難怪韓國瑜提出重啟特偵組，最後被做掉！

王育敏指出，李厚慶在2017年接任文化總會副秘書長以後，大量擔任政府標案評審委員，迄今擔任291案政府標案評選委員，「到底他的正職是文化總會副秘書長還是御用評委？」而李厚慶的妻子白舒樺曾是三立電視台主播，現任三立總經理室主任，但李厚慶也從未迴避三立投標的案子，在李厚慶擔任評委的標案中，三立2018年投標7案、得標6案， 2020年投標8案、得標7案，107與109兩年，「得標率近九成，三年下來得標總金額更高達1億8896萬7千元！」

臉書粉專「比特王」更羅列6位「御用評委」，分別是李厚慶、林育卉、林閣雍、許嘉恬、邵立中，這6人近年來審理了政府數百起標案，其中又以李厚慶的291案數量最多。比特王直呼民進黨不愧都是「法律人」，只要評選委員全都是自家人，那麼標案就成了自家標案自家審、自家得，「這也難怪去年鼓吹要重啟特偵組的韓國瑜會被做掉了！」

(中時新聞網)