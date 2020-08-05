台南市衛生局陳怡傳出不倫戀，台南市長黃偉哲今天被問到會不會快刀斬亂麻處置？他表示，等法院把事實真相整個釐清之後，再做相關的處理比較好，他說，陳怡一再強調自己是清白的，清官難斷家務事，等法院釐清真相後，再做行政上的處理比較好。

市府高官驚傳車震女祕書，黃偉哲被問到此事，他說，自己對全案並不了解，當官的若人事有異動，就常常有一堆檢舉信，他覺得這只是其中之一，但既然已進入司法程序，不管刑事或民事都尊重法院審理，然後一切等法院審理的結果之後，會再做處理。

黃偉哲認為，現在也必須給當事人一些空間，有些事是無罪推定，等法院把事實真相整個釐清之後，再做相關處理比較好。尤其，陳怡局長主張自己是清白的，清官難斷家務事，他們家務事是怎麼發展的，我們也不便介入，但他強調，在公務上的要求是嚴格的，在私事上的要求，一切等真相釐清後，再做行政上處理。

(中時 )