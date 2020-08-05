8月台指期開盤上漲71點，為12700點，金融期及電子期聯袂開高。永豐期貨指出，台指期周二上漲189點至12629點。價差方面，台指期逆價差擴至-80.92點，電子期逆價差擴至-2.47點，金融期逆價差擴至-18.9點。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加6985口，使留倉部位轉為淨多單6900口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加6203口至30826口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5151口至-11145口。

永豐期貨表示，周二外資在台股現貨結束連5賣，轉為小買54.68億，自營商也結束連8賣轉為小買12.65億，而外資台指期淨多單也在周一大減後，周二轉為大增回升至3萬口以上的水位，短線市場與外資的多方情緒似有被美股Nasdaq指數創高而激勵，但7/28的天量天價反壓仍不易攻克，投資人仍需謹慎留意追高風險。

(時報資訊)