摩根大通證券指出，市場迄今仍低估人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）應用持續推升載板尺寸，而且相關載板製程趨複雜，新尺寸要求又加大生產難度，ABF有效產能受壓抑，供需面臨前所未有緊俏狀況，欣興（3037）營運上檔空間因而超乎預期，將推測合理股價升至歷史首見的100元大關。

儘管載板產能連年擴張，以面積來算，每年約成長15％，但是，載板實際出貨量可能遠低於產能增長，小摩認為，儘管因為美國對華為海思祭出禁令，使海思半導體無法再拉貨，供應短缺幅度依舊會衝上雙位數幅度。

同時，像欣興這類領導型ABF供應商，已投入大量資源在技術進展上，並為許多戰略客戶建立特殊生產線，不禁令市場聯想到，因產能優先調配給重要客戶，二線客戶未來幾季恐怕拿不到充足的載板供應。

鑒於供應吃緊，摩根大通預期未來幾個月將出現以下幾種狀況：一、定價能力將轉向賣方市場。二、一線供應商產能極其吃緊，部分超量訂單流向二線供應商。三、很快就能看到2021年產品零組件的能見度相當不錯。這些因素加總起來，將迅速提高載板產品的混合單位售價，且在沒有良率問題的前提下，重要生產商的毛利率也會上升。

整體而言，此次載板產業上升循環與過去完全不同，並非只由需求量帶動，而是來自內含價值提升的貢獻更大。外資估算，欣興身為台系領導供應商，受惠程度最高，2020年每股純益達3.6元，2021年上看5.83元，股價有資格挑戰三位數，隱含打破20年前創下87元天價紀錄的可能性。

(工商 )