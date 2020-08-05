因美國公債殖利率走跌，以及美元近來的反彈力道有所消退，帶動周二黃金期貨價格走高，尾盤升勢進一步轉強，終場果然一舉漲破2000美元大關，為歷來首見，並再創歷史收盤新高。

周二美國黃金期貨上漲1.7%，收在每盎司2,021美元，為史上第一次收在2000美元之上，盤中一度站上2027.30美元，亦刷新盤中歷史高點。目前電子盤報價漲1%，為每盎司2,041.2美元，稍早前一度站上2037.1美元，漲幅達2.6%。

現貨金盤中一度漲1.6%，報每盎司2,009.13美元。

周二9月期銀上漲1.61美元或6.6%，收在每盎司26.028美元。

周二美元指數報93.387，漲幅不到0.1%。美國10年期指標公債殖利率尾盤跌5.39個基點，報0.505%，創下近半年新低，亦創下史上次低記錄，並逼近歷史收盤低點0.501%。美國5年期公債殖利率盤中跌至0.189%，再創歷史新低。

全球各地政府推出大規模財政激勵措施以對抗新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，為黃金價格持續走高帶來助力。因美元走軟及許多國家的利率仍維持在約0%的水準，投資人壓寶金價將持續上漲。美國銀行全球研究（BofA Global Research）分析師預估黃金價格將在未來18個月上漲50%，達到每盎司約3,000美元，並看好在新冠肺炎疫情環境下，其他貴金屬也將受惠。

(時報資訊)