PCB廠—泰鼎-KY(4927)受惠於訂單轉移，東南亞客戶訂單湧入，7月合併營收達12.72億元，月增26.69%，創下單月歷史新高，由於進入傳統旺季，泰鼎-KY預估，第3季業績會比第2季好，法人預估，若以泰銖估算，泰鼎-KY第3季營收可望較第2季兩位數成長。

中美貿易戰及新冠肺炎疫情加速供應鏈移轉，且泰鼎-KY投資入主SFT公司後持續優化生產效益，讓泰鼎-KY今年營運未受到新冠肺炎疫情太多影響，隨著傳統旺季來臨，非蘋客戶及組裝廠轉單效應逐步顯現，泰鼎-KY第3季營運可望展現成長力道。

泰鼎-KY自結7月合併營收為12.72億元，月增26.69%，年增9.45%，(若以功能貨幣泰銖計算，7月營收月增28.4%，年增17%)，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收達68.6億元，年增6.12%(以功能貨幣泰銖計算則年增10.21%)。

為因應日系及韓系客戶訂單需求，泰鼎-KY逐步優化並擴充SFT產能，預計將單面板產能由14萬米平方提升至21萬米平方；泰鼎-KY今年資本支出估約17.4億元泰銖，包括6000萬泰銖用於泰鼎一廠去瓶頸增加產能，以及添購設備部分，公司亦將投資8億元泰銖，自第3季開始陸續優化二廠生產。

(時報資訊)