「東區羅姐」羅霈穎3日驚傳猝逝，震驚演藝圈，和她交情不錯的主持人吳淡如，也難過在臉書悼念，透露兩人熟識的過程，「很遺憾，這個世界上又失去一個很真誠活著的人」。

吳淡如透露得知噩耗後「有點在強顏歡笑」，因為震驚平時這麼健康的人，竟然就不在了，就連自己養了很久的魚，在當天也死因不明，讓她不禁感嘆「真是個壞日子」，她也稱讚羅霈穎很優秀，懂得關心人，對朋友也真心，「你的犀利在於你看不得別人假」。

雖然兩人的人生樂趣完全不同，但因為錄完節目順路送她回家，慢慢聊了很多，也變成朋友，「我至今還記得，11年前我差點掛的那一次，你送來醫院的一種很奇怪的核桃湯的味道，並且堅持我一定要把那可怕的東西吃掉，也還記得帶你去宜蘭玩，你那種像小孩天真出遊的樣子」。

即使吳淡如淡出演藝圈多年，和大部分的藝人朋友沒再見面，但偶爾還會收到對方訊息，雖然很俗氣又不是很甘願，不過仍必須說「一路好走，若真有天堂，也應該會有夜店，必然也有帥哥天使陪妳跳舞，很遺憾，這個世界上又失去一個很真誠活著的人」。

(中時新聞網)