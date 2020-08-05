台北地檢署偵辦立法委員集體貪瀆案，創下司法史上多項紀錄，自7月31日調查局初訊至台北地院4日裁定出爐，歷經5天4夜、53小時，創下紀錄。前時力立委徐永明80萬元交保，是檢方唯一未羈押成功的立委，律師陳恒寬抱怨，北院候審室無淋浴間，徐待了5天4夜無法洗澡，有些不人道。

本案檢方一口氣聲押了3名現任立委、1名前時力黨主席，是自2007年士林地檢署偵辦陽信商銀貸款弊案時，聲押當時的立委薛凌後，第二起羈押現任立委案，但當年士檢聲押失敗，本案是創下檢方第一起聲押現任立委成功的案件，而羈押現任立委多達3人，也是破紀錄

由於檢方一口氣聲押10人，讓北院8間候審室不夠用，還得向北檢借2間候審室，北院也因人數眾多，罕見找備勤法官協助訊問，從收案到裁定共53小時，創下聲押案開庭最久的紀錄。

而徐永明、現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明等人待的候審室，雖然是木地板單獨隔間，有床、棉被、有冷氣和蹲式馬桶，卻沒有淋浴設備，無法洗澡，沖馬桶也不能自己來，要由中央台人員幫忙按鈕沖。

昨徐永明交保後，據自由時報報導，徐的委任律師陳恒寬抱怨，北院候審室無淋浴間，比看守所還不如，徐待了5天4夜無法洗澡，有些不人道。

(中時新聞網)