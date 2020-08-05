台北地檢署偵辦立委集體收賄案，台北地院昨裁准收押禁見包括3名現任立委蘇震清、廖國棟、陳超明在內的7名被告，創下國會全面改選後現任立委遭羈押的首例。對此，資深媒體人黃創夏寫下「趁著『817萬票』的威望正隆，好好整頓立法院的『潛規則』」，引來許多網友熱烈回應，有網友支持，但也有網友不看好，並表示「怎麼可能」。

檢調懷疑，太平洋流通前負責人李恆隆透過政治公關業者郭克銘、立委助理余學洋、丁復華，以酬謝去年12月18日參加修法公聽會等方式，行賄立委蘇震清、廖國棟、陳超明等，讓立委以修法或施壓官員協助李恆隆取得SOGO經營權，行賄金額由100萬元至2000多萬元不等，檢方依貪汙等罪對8人聲押禁見。

然而，北院指出，本案涉及國會議員，賄賂金額和影響經濟利益龐大，危害國家法益甚大，考量涉案人數眾多，且多位居要職、有相當財力，蒐證不易，加上犯罪期間距今久遠，諸多事實有待證人還原，又現今網路、通訊軟體發達，被告可輕易與他人勾串，案情晦暗風險高，所以有羈押禁見必要。

對此，黃創夏在臉書表示，「刮骨療傷丶清瘡除膿」！他籲趁著「817萬票」的威望正隆，好好整頓立法院的「潛規則」。

網友則表示「怎麼可能」、「給點顏色~就開起染房，是該好好清一下」、「水清無魚」、「現在看懂蘇震清，為何從民進黨初選堅持自己一定要當『利委』」、「這只是冰山一角，很難清除」、「想的美！人性改不了的」、「沒有一個政黨可以讓百姓相信的」、「升官發財請走別路」。

(中時新聞網)