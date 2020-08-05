黎巴嫩首都貝魯特4日驚傳化學品大爆炸，現場出現橘色蕈狀雲，宛如廣島原爆。

黎巴嫩首都貝魯特市中心港區一處倉庫內存放的易燃化學品硝酸銨（ammonium nitrate）昨（4）日突然發生爆炸，炸出一大片橘色蕈狀雲，據傳爆炸釋出部分有毒氣體，美國駐黎巴嫩大使館稍早已經發布安全警示，呼籲附近居民盡量不要外出及戴上口罩。

英國廣播公司（BBC）報導，貝魯特港區4日突然發生大爆炸，當場炸出一大片橘色蕈狀雲，並且引發一片向外擴散的白色煙霧，黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）稍後發布推文，指出港區一處工廠內放置長達6年的2,750噸化學品硝酸銨放置不當釀成意外，這起意外至今造成78人喪命、逾4,000人受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，有消息傳出爆炸釋出有毒氣體，美國駐黎巴嫩大使館稍後發布安全警示，呼籲居民戴上口罩、不要外出。

美駐黎巴嫩大使館的安全警示指出：「有報導指爆炸釋放有毒氣體，所以該地區所有人應盡量待在室內，並且戴上口罩。」

BBC指出，硝酸銨有多種用途，最常用的2種用途為農業肥料及炸藥，這是一種非常易燃、遇火容易爆炸的化學品，當爆炸發生時，會釋出氮氧化物（nitrogen oxides）以及氨氣等有毒氣體。

由於硝酸銨相當易燃，在存放限制上有相當嚴格的規範，存放地點必須要完全防火，並且不能放置在下水道、排水管等其他通道附近。

(中時新聞網)