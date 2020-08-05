由新北市政府舉辦的「新北市兒童藝術節」，是市府團隊在7~8月期間規劃的一系列活動，目的是為了讓小朋友度過一個充實又開心的暑假。今年總共在4個場地接力舉辦，分別是上週圓滿落幕的新北大都會公園，還有正熱鬧展開活動的市民廣場、府中商圈，最後由鶯歌陶瓷藝術園區壓軸登場，整個兒童藝術節會持續到8月16日，預計將有20場以上的精彩演出，大朋友小朋友們千萬不可錯過。

(新北兒童藝術節開幕當天就吸引大批人潮參加/中時新聞網攝)

【如果兒童劇團精彩演出 為大都會園區畫下完美句點】

本屆「新北市兒童藝術節」人氣爆棚，開幕當天就吸引8萬人進場，線上直播觀看人數也突破10萬，可見不論大人小孩，都想來兒藝節參觀遊覽。週日在大都會園區，由深受孩子們喜愛的「如果兒童劇團」壓軸演出，在團長趙自強生動地介紹下，把台下觀眾逗得合不攏嘴，連新北市副市長吳明機也蒞臨現場，與民眾互動同樂，為大都會園區畫下完美句點，接下來將在其他園區持續進行熱鬧的兒童藝術節活動。

(各園區均有專屬參觀主題，其中怪獸館相當受到小朋友喜愛/圖片來源：新北市兒童藝術節官網)

【副市長蒞臨現場 為大家介紹各園區參觀主題】

這次為期近三週的兒童藝術節，各園區均有專屬的參觀主題，分別是市民廣場的遊樂島，府中商圈的恐龍島，最後是鶯歌陶瓷藝術園區的怪獸島。期間將有許多劇團參與演出，民眾也能參觀各式各樣裝置藝術，和造型特殊的樂高積木等。其中市民廣場、府中商圈活動會持續到8月9日為止，鶯歌陶瓷藝術園區則從8月8日起接力展演到8月16日，讓大人小孩能在兒藝節盡情放電。

(題材多元的裝置藝術，任由民眾打卡拍照/圖片來源：新北市兒童藝術節官網)

【一系列網美景點 任民眾拍照打卡】

本屆「新北市兒童藝術節」不僅有許多讓小朋友為之瘋狂的遊樂設施，還有諸多網美景點以及裝置藝術，任由大朋友們拍照打卡，留下美好回憶。暑假期間還沒有想到出遊的好去處嗎？新北市兒童藝術節就是最棒的選擇。

(中時新聞網)