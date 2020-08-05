受到疫情衝擊，客戶下單保守，明安（8938）第二季每股稅後盈餘只剩0.26元，累計上半年每股稅後盈餘約1.05元，比去年同期的2.60元，年減59.62％。

明安董事會通過的上半年財報，今年上半年營收約47.65億元，年減23.19％，營業毛利率也從去年上半年的15.96％，下滑到今年上半年的12.83％，上半年每股稅後盈餘約1.05元，比去年同期的2.60元，年減59.62％。

(工商 )