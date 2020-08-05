（財政部長蘇建榮。圖／本報資料照）

財長蘇建榮今（5）日上午參加《周玉蔻嗆新聞》專訪時指出，因應疫情，我國提列振興紓困2,100億元，加上追加的特別預算近2千億元，合計約4,100億元，但其中僅100億元為歲計賸餘，剩下的4千億元資金缺口預計會舉債。

周玉蔻則指出，疫情雖影響企業，但現在台股卻不斷創新高，甚至在台積電、聯發科引領下一度攻上萬三大關，看起來投資熱絡，但為何國安基金仍未退場？

蘇建榮回應，現在台股有兩大情況，第一是資金行情，因美國降息後，美元利率下降，資金就會出來尋找良好投資標的。

第二則是這次疫情是前所未見的情況，各國疫情還在持續中，仍有風險性，國際經濟狀況還是很嚴峻，雖然現在透過網路決定交易，還有遠端會議需求，帶動我國高科技公司發展，高科技股如台積電、聯發科占台股權值比重也提高，但仍要謹慎面對國際股市的影響。

(工商 )