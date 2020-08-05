台股加權指數5日在台積電（2330）領漲下，開在12,762.34點，漲幅一度擴大至逾百點，但隨即賣壓湧現，漲勢略顯收歛。

美國大型股漲勢暫歇，使得美國股市8月4日走勢震盪，但終場仍延續前一日的揚升走勢收高，投資人靜待國會議員敲定最新一輪財政刺激方案，並試著解讀大批企業最新公布的財報。

道瓊工業平均指數8月4日上漲0.62％（164.07點）、收26,828.47點，創7月22日以來收盤新高。那斯達克指數上漲0.35％（38.37點）、收10,941.17點，連續第二個交易日創歷史收盤新高，已連續第5日走揚。

費城半導體指數上漲1.49％（32.54點）、收2,209.81點，連續第2個交易日創歷史收盤新高。

元富投顧指出，經過上周台積電連兩天大漲，並且蹦出3,000多億元大量之後，大盤又慢慢回到比較冷靜且穩定的格局，只要美國股市保持多頭，台股大致是緩步震盪走高，成交量保持2,000～2,500億元，類股也維持輪漲，尤其中小型股輪漲，市場不至於過度激情或浮躁，台股反彈的空間也相對較大，目前指數維持在12,500～13,000區間來回。

(工商 )