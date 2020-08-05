台新金員工中頭獎，15.6億的獎金至今喬不攏且謠言四起，先是傳出員工集體離職，考上台大經濟系碩班也不打算去讀，最後更爆出負責買彩券的人想獨吞，不惜對付公堂，現在更被周刊爆料該主管坦承，現在是上班氛圍非常詭異。網友們看到新聞紛紛直呼，「15億耶不吞嗎？」、「贏就全拿，輸了也只是平分，是我也會賭一把」。

有網友在PTT發文，覺得想獨吞的人應該是這種心態，「靠X！號碼我想的，跑腿也是我跑的，錢也是我先出的，大家憑什麼平分」，如果今天對簿公堂，發現要獨吞的人勝訴機會很大，還要告嗎？

對此，網友們熱烈討論，能獨吞15億當然吞，律師團徵最強的哪怕啊，「告背信、告侵占都可以、「總之先兌獎啊，彩券在主揪手上，要告是其他人去告」、「要告來告啊頂多平分，跑腿立於不敗之地」、「1.5億是蠻多的，要我能拿15億，搞不好我也會這樣失心瘋」、「一個人訴訟請求一億多，光是裁判費就要先繳一百多萬了」。

還有人說，10個人包牌很有可能有幾個人事後才付錢，「打官司的時候已付錢的人很可能先排除掉他們」、「獨吞我覺得可能是超譯，頂多就是要依照出資比例攤錢的時候有人覺得他該拿多一點罷了」。

(中時新聞網)