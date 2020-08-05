全力搶攻空運訂單，中菲行國際物流集團啟動客製化機邊驗放物流解決方案，有效為其大型電子精密設備製造大廠，加速運送從日本東京到中國廈門需全程溫控的超大尺寸精密設備，充分展現其近50年豐厚的物流實力。

中菲行發言人阮耀樟表示，為減低精密設備暴露在外可能產生的風險，中菲行特別於關鍵物流環節上鑽研安排，包括於台北的經停(Transit)航班，可免去一般中轉(Transfer)航班在貨物往來飛機間的地勤操作，以及機邊驗放(Airside Examination／ Release)，可再次免去貨物於至貨倉間的移動，而加上集團與航空公司及當地海關的長期合作夥伴關係，其申請時間較平均更提前了數日，大幅增進物流效率。

此外，由於運送精密設備不僅需注意貨物不受任何震撞及需特別保護以防傾斜，因客戶要求貨物全程溫控，除了配合氣墊車，更計劃性協調於上午航班抵達機場後即進行清關程序，相較其他同機貨物於下午時段才開始作業，有效節省了好幾個小時。

值得一提的是，在這次的專案中，中菲行除了協助規劃40只總重25.5噸的超大尺寸設備運送、所有客製化申請及其文件準備與提供客戶即時貨況追蹤回報，最大的挑戰莫過於疫情期間艙位與航班的未知性，在策略性夥伴的協助下，中菲行能掌握機邊驗放時人車進入機坪的時效性，在專案團隊的現場協調下，針對入場前繁瑣的全方位人車檢查與時程管控細心把關。

(中時 )