國外疫情嚴峻，國內疫情升溫，新北市長侯友宜5日指出，直言是「驚心動魄」，他3月呼籲中央對入境者普篩，中央有自己考量他尊重，但境內管控地方政府能自己來，新北針對視聽娛樂場所持續維持實名制與戴口罩等防疫措施，若稽查發現沒改善，會依法開罰，其中長照單位與銀髮俱樂部沒有做好，市府還會限縮探視時間，「長者不能被感染」。

侯友宜說，台灣鄰近幾個國家疫情越來越嚴峻，看到香港單日165名確診、菲律賓2天突破5000確診，看得他「驚心動魄」，這些國家就在「阮兜隔壁」。

侯友宜說，台灣疫情與國外疫情密不可分，所有海島型國家最重要策略，一定是阻絕於境外，做好這個部分，才能管控於境內。

侯友宜直言，幾個最近個案都是境外移入，但有的是移入一段時間才確診還是本土個案都無法確定，他更說先前磐石艦到底是境外還是境內還不知道。

侯友宜說，從3月呼籲中央全面對入境者普篩，不是他一個人的意見，而是根據很多專家專業意見，他只是把這個建議講出來，中央阻絕境外防線真的要守好，要比以前更嚴謹，否則找不到感染源就等著被攻擊 。

侯友宜說，境外阻絕中央負責，境內管控就地方自己來，他已在7月31日公告，所有轄內舞廳娛樂場所維持實名制，另外量體溫、酒精等防疫措施都要加強，如果違反就會開罰，除了中央規定的KTV、電影院K書中心，他也要求補習班、閱覽室要加強防措施與戴口罩，連各社區大樓公共空間包括電梯等都要符合規定，他也要求副市長謝政達帶隊加強稽查。

侯友宜警告，各家業者不要成為第二波疫情的破口，其中長照中心、銀髮俱樂部與關懷據點等最脆弱的部份同樣要加強，有疏漏就要求改善，沒改善就要嚴格限縮，包括開放時間等，長者不能受到感染。

侯友宜說，政府機關要慢慢帶頭做，在易放難收情況下，慢慢收回來。

(中時 )