近來台股在權王台積電(2330)帶動下，一度登上萬三關卡，惟受到生技股拖累，加權指數躊躇不前，但保德信投信認為，台股多方趨勢不變，靜待上檔壓力消化。短期內造成台股壓力原因除了技術面考量外，另外則是國際地緣政治升溫壓力，美中衝突再度惡化讓國際股市修正，市場擔憂雙方可能再重燃戰火。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，美國突然向中國發起外交戰，儘管當下沒有擾動市場，但估計可能是在美國年底大選炒作議題，倘若美國加碼上演反中議題，雙方先前協議可能再度破局，後續可能衝擊美股、陸股多頭動能。美中雙方隨時有擦槍走火可能，這也讓國際充滿不確定風險，短期國際股市將因地緣政治承壓。

市場聚焦美國四大科技Facebook、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)以及谷哥母公司Alphabet（合稱FAAG）重磅財報表現多數優於預期，可望帶動台灣電子股續強，雖疫情重創全球經濟，但不減5G需求，全球半導體業仍然在成長，雖然權王台積電漲勢告歇，但預期其他落後補漲個股跟進，半導體大好氣勢可望延續。

就基本面方面，國發會表示疫情對台灣影響趨緩，多項指標數據也顯示經濟回穩，市場對於台灣景氣整體看法也多轉為正向。其中除了5G手機滲透率拉升，手機供應鏈拉貨轉強外，疫情改變生活習慣，WFH(居家辦公)讓需求轉強，PC相關供應鏈能見度已看到第三季末；再則，隨原物料價格回穩，傳產相關產業獲利有望改善。

觀察外資動向方面，6至7月中旬，現貨市場累計買超約300億左右，持續推升台股維持盤堅表現。買超部份外資依然偏好電子股為主，葉獻文研判因市場看好權王台積電技術領先，加上預估營收和資本支出提高等利多，帶動台股出現強勁支撐。另，眾所期待蘋果新機拉貨題材，料蘋果概念族群也將會有所表現。

資金方面，美國新一輪財政刺激將於8月初推出，Jackson Hole全球央行年會將於8月底舉行，葉獻文預料各國央行將延續寬鬆政策，有利為股市下檔帶來支撐，國際依然資金熱絡。根據券商統計，外資熱錢持續匯入，且出口商拋匯支撐新台幣，加上觀察外資現金股利會出幅度不高，預期資金多頭盛宴還未出現變化。

總結而言，最壞情況已經過去，下半年經濟前景與企業獲利預估並未改變，整體趨勢依然看好，雖大環境中有美中衝突變數，但新台幣走勢強勁帶動外資持續站於多方，加上台灣國安基金宣告不退場，資金行情得已延續，這些都為投資信心注入強心針。葉獻文建議投資人可持續分批布局台股基金，參與台股長期動能增長契機。

(時報資訊)