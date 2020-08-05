戴文布克翻身跳投破網，憑藉這記絕殺，太陽117比115驚險擊敗快艇，拿下復賽後的3連勝，可惜依舊落後西區暫居第八的灰熊有3場勝差，想要闖進季後賽的希望非常渺茫。

確定無緣爭奪西區龍頭寶座的快艇，開賽後祭出令人窒息的防守，4分鐘內只讓近況極佳的鳳凰城大軍投進1球，不過太陽立刻調整攻擊步調，盧比歐完成四分打，戴文布克也飆進三分球，打出12比4攻勢扭轉劣勢。

次節快艇反超比數，太陽小將再次發動16比6攻擊波段，半場結束63比56保有領先優勢。易籃再戰，太陽將優勢擴大至11分，快艇吹起反攻號角，將比數扳成80平手，戴文布克與里歐納德互轟三分球，但太陽技高一籌，95比91帶著4分領先進入第四節。

里歐納德連進3球，外加2次罰球，幫助快艇在最後31.3秒將比數逼成115平手，盧比歐出手沒進，但祖巴茲也發生失誤，球權再次回到太陽手中，戴文布克在保羅喬治的嚴防下轉身跳投，完成了壓哨絕殺球，氣走了西區老二快艇。

戴文布克豪取35分、8助攻，盧比歐貢獻18分，艾頓挹注19分、7籃板，太陽在復賽打出堅強韌性，然而先前落後場次太多，現在只能求天求地求自己了。

快艇陣營保羅喬治23分、6籃板、5助攻，里歐納德27分、7籃板，馬可斯莫里斯16分，發生致命失誤的祖巴茲18分、12籃板。

(中時 )