現代人生活壓力大，養寵物療癒身心已成常態，就連寵物的種類也十分多元，除了常見的貓狗和兩棲爬蟲類之外，日本一名女網友就養了一隻寵物雞，有別於大家熟知的肉雞，作為寵物雞，撒嬌功力竟然十分了得，甚至軟爛的像隻貓，和大家想像中的雞的模樣差距甚大。

沒聽過早起的雞啼聲，也吃過雞肉，但大多數人或許從來沒見識過寵物雞撒嬌起來有多傲嬌！日本一名女插畫家「板倉アユミ」經常在推特上分享寵物雞的日常點滴，可以看見這隻寵物雞特別黏人，除了會靠在飼主臉上討摸摸之外，還喜歡躺在飼主懷裡盡情撒嬌，瞧牠一臉享受的瞇瞇眼，加上全身舒展、四肢放鬆的模樣，乍看之下，軟爛的跟隻貓沒有兩樣。

不少網友看了後嘖嘖稱奇，紛紛留言直呼「這雞過的比我還爽」、「那個腿很可以」、「沒看過這麼好命的雞」、「可愛，變寵物都好萌」、「居然抱到睡著了」；也有人打趣笑說「為什麼要玩食物」、「牠忘了牠只是一隻雞」。

(寵物)