2020年7月，台股創下歷史新高！媒體紛紛報導券商開香檳慶祝的光景。這是一個關鍵時刻，相較於30年前，台股尚未開放外資，行情由內資主導，金融股、資產股所創下的12682點；這次指數創新高，大盤的外資持股比例來到40%以上，特別是台積電外資持股比例超過75%，如果說本波台灣股民是贏家，外資就是大贏家，而那持有台積電股權超過7成的那些外資則是超級大贏家。

外資一路卡位台積電，原因在於晶圓代工的台積電在半導體業位居關鍵地位，成為了全球科技大廠的戰略夥伴，全年營運看俏，所以將其納入核心持股，而與其相關的供應鏈營運隨之受惠，也吸引不少資金卡位，如弘塑、家登、辛耘等營運增溫，本波也跟進大漲！這些趨勢仍屬進行式，後續要持續追蹤。

每個波段攻勢通常都有一個主軸出現，可能是一個明星產業，如生技、綠能，可能是一個特殊概念，如資產、中國去美化等。而從一檔具代表性的指標股獲得資金認同，股價大漲，進而預期同一個產業或同一個趨勢的相關公司能獲得資金認同的機率上升，然後提前卡位，成為近年重要的選股模式；以前例來說，這檔指標股就是台積電。這種資金的擴散效應，若是初期所連動的族群愈大、股票檔數愈多，後續有個股成功跟進大漲的機率就會大，而與之相關的題材也容易被擴大解釋，這即是接下來要留意的方向。

再以台積電為例，一開始看供應鏈，接著就看新題材。身為台積電公開表示這2年重要成長動能的5G通訊，即被市場重點鎖定，從基礎端到應用端，後續發展性可期，當中IC載板受惠於5G網通設備、基地台等產品拉貨，業績看增，相關個股如欣興、南電、景碩等股價強勢。

目前台積電概念仍在發酵中，已經衍生到能源項目，由於台積電設廠需要電力，並且是環保的電力，綠色能源發展前景佳，相關太陽能的元晶、安集、聯合再生，或是6的永冠KY、華城等個股在資金認同綠能產業下也出現大漲！鎖定一檔指標股的新聞與動態，許多機會就在其中，這一招一定要學會。

(本文作者為中華財經台分析師蔡正華)

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(中時新聞網)