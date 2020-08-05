美國衛生部長阿札爾（Alex Azar II）訂於近日內率團訪問臺灣，期間將晉見總統，拜會外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中、參訪中央流行疫情指揮中心，並與國內醫療衛生專家對談，強化臺美間的防疫及醫衛合作關係。

外交部表示，阿札爾部長是臺灣長期堅定友人，上任後大力支持我國參與「世界衛生組織」（WHO）及相關活動，並持續在「世界衛生大會」（WHA）及相關國際場域以具體行動支持臺灣參與全球衛生事務。他在武漢肺炎（COVID-19）疫情期間，多次公開肯定「臺灣模式」在全球抗疫的貢獻。外交部對他的支持表達由衷感謝。

外交部指出，此次阿札爾部長來訪是自2014年以來，美國再度派遣閣員訪問我國，也是1979年以來訪臺排序最高的美國政府閣員，足證近年來在臺美共同努力下，雙方互信基礎穩固，溝通順暢，同時也彰顯美國對我的堅定支持與臺美緊密友好關係。未來我國政府將在既有良好基礎上，穩健提升臺美全球合作夥伴關係，並持續捍衛民主、自由及人權等共享價值。

(中時 )