「寶寶1歲了，開始吃固體食物，還需要喝ㄋㄟㄋㄟ嗎？」

一歲以上如何幫助寶寶逐步建立均衡飲食習慣是首要關鍵，大部分的家長也會從孩子1歲以後，開始逐步讓寶寶嘗試各種大人常吃的食物。但根據2011年臺灣嬰幼兒體位與營養狀況調查顯示，臺灣1~3歲幼童普遍有營養失衡情形。臺灣兒科醫學會副理事長-林應然醫師提醒，寶寶1歲以後，是一個重要的轉捩點，針對還沒養成定時定量進食各種食物習慣的寶寶來說，即使超過1歲，ㄋㄟㄋㄟ仍然扮演很重要的角色，幫忙輔助關鍵營養素的供應與吸收，避免因為營養缺漏以致於影響孩子的健康成長。

營養失衡 恐導致發育遲緩

1歲左右的孩子開始接觸大人的食物時，常常會發生因為不適應食物口感、不專心吃飯或是挑食等原因，導致寶寶無法從中獲得足量均衡的營養，影響長期的成長發展。

根據2011年臺灣嬰幼兒體位與營養狀況調查顯示，１歲以上的寶寶有41.5%葉酸不夠，20.8%鐵質不足。研究顯示，葉酸、鐵質是維持紅血球生成的關鍵，若長期缺乏，可能導致貧血，甚至引發更多的健康問題。

林應然醫師表示，當寶寶貧血，不只是會臉色蒼白、沒精神，並且因為人體需要透過血紅素來傳遞氧氣給各個細胞，因此貧血也會導致成長發育遲緩。除此之外，鐵質本身的缺乏也是值得家長關注的議題。當孩子缺乏鐵質時，在注意力、運動協調與情緒穩定表現上容易較一般兒童落後，也影響往後5到10年的學習成效！

１歲後繼續補充成長配方，幫助寶寶攝取多元與足量營養

市售幼兒成長配方多以母乳為基準，並依照寶寶可能缺乏的關鍵營養素做強化，提供貼近孩子成長發展的階段需求。幼兒成長配方中常見強化的營養成分包含：必須脂肪酸、DHA、鐵、鋅、葉酸、維生素B1、維生素D等，有助於確實補充寶寶在飲食中攝取不足的營養，也因此世界各大知名醫學會(如歐洲ESPGHAN) 支持幼兒配方可做為有營養缺乏的孩子補足營養的方案之一。

此外，有些幼兒成長配方因為經過特別設計，因此在醣類，蛋白質，脂肪三大營養素的比例上更為均衡，更接近國建署的幼兒每日營養攝取建議量，再搭配良好的生活習慣養成，更能降低寶寶日後肥胖的機會。

林應然醫師建議，隨著寶寶滿一歲，開始可以跟著大人吃餐桌上的食物時，建立寶寶正確的飲食習慣，讓寶寶攝取到足夠的營養，是健康發展的重要決勝點。但一般而言，幼兒光靠三餐確實較難達到魚、肉、蛋、蔬菜 、水果 、全榖雜糧等均衡營養的攝取，這個時候成長配方或許可以做為提供孩子充足營養、貼近需求的飲食對策之一。讓寶寶在補充ㄋㄟㄋㄟ的同時，吸收到特別強化的關鍵營養素，確保階段性成長的需求被滿足。

林應然醫師小檔案：

學歷：國立臺灣大學醫學院醫學系

現任：林應然小兒科診所院長

臺灣兒科醫學會副理事長

臺大醫學院小兒科兼任講師

臺大醫院小兒科兼任主治醫師

台灣氣喘衛教學會常務理事

經歷：台北市立忠孝醫院小兒科主任

美國喬治亞州醫學院免疫過敏科研究員

▲臺灣兒科醫學會副理事長林應然醫師。(資料照)

(中時新聞網)