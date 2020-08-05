高雄市長補選投票日距今僅剩10天，民進黨市長候選人陳其邁爭取時間，一大早到大樹區站路口拜票，隨後在大樹、大社及燕巢地區掃街拜票，他透露，到了最後黃金周，副總統賴清德、新竹市長林智堅及桃園市長鄭文燦將南下為他站台，做選前最後衝刺。

陳其邁說，8月9日包括副總統賴清德、新竹市長林智堅及桃園市長鄭文燦都將南下為他加油打氣，主要是到最後黃金周，這些過去是學運時候的夥伴、或像賴副總統過去在立法院及同是醫界出生在防疫國家隊裡，後來也有密切工作的機會，大家都來為他加油打氣，希望把握最後衝刺的時間。

而昨天下大雨，今天大太陽，陳其邁一直未鬆懈，不斷拜票衝刺，他表示，雖然大熱天還是要全力衝刺，不能說就省下來，時間都是按表操課，沒有說下雨天是什麼模式、大熱天又是什麼模式，就是努力衝刺的模式就對了，他同時叮嚀大家要記得擦防曬，多喝水，還調侃說，要擦對防曬油，「不要擦錯了，像蘇院長一樣」。

(中時 )