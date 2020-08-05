義隆(2458)7月營收報喜，連續第四個月改寫新高，展望第三季，義隆看好營收將季成長3成~3.5成，義隆今股價反映7月營收，開高震盪，上揚1.5%，收復5日線。

在疫情持續延燒下，歐美國家居家辦公、遠端教學需求持續暢旺，帶動NB等周邊出貨延續第二季熱度，全球NB品牌幾乎都是義隆客戶，義隆7月合併營收為14.66億元、月增加14.9%、年增加82.3%，已經連續四個月改寫歷史新高。

義隆展望第三季持續樂觀，義隆就看好現階段市場需求還是非常強，且義隆上游零組件供應也都很穩定，預估第三季營收將季成長3成~3.5成。

義隆第三季財測，預估單季營收落在46~48億元、季成長30~35%，單季毛利率落在47~48%，營業利潤率為31%~33%。

就各產品線第三季表現來看，義隆預估，觸控螢幕季成長25%~30%、Touch Pad季成長50%~60%、指紋辨識季成長35%~40%。

義隆今年營運表現強勁，指紋辨識晶片以及帶筆功能的晶片出貨都大勝去年，光是前三季指紋出貨就已經超過去年，去年指紋辨識全年營收約4億元、出貨560萬套，今年將逾10億元，呈現數倍成長，且明年還有新客戶加入，成長態勢延續；帶筆功能晶片方面，義隆前三季出貨同樣超過去年全年，去年出貨約1050萬套，今年前三季就已出貨超過1000億套。

(時報資訊)