大瀚環球商務中心打造複合空間聚落，7月底已正式與經濟部中小企業處完成簽約，以委託營運轉移(OT)標案的方式，取得原世大運選手村-新北市林口新創園A7棟的經營權，將集結共享辦公、生活服務、共享居住三大功能的全新理念，以及共享廚房、餐酒空間、直播多功能會議場地與閱覽室等空間，令這棟原本20層樓共約5000坪的住宅建物，轉型成為林口商業指標大樓，多元功能將可一站滿足。

大瀚環球商務中心董事長蔡明璋表示，近年來林口人口快速成長，至今年4月已突破11萬人，受惠於機場捷運通車、華亞工業區、以及預計2025年開發完成的林口媒體園區，包含民視、TVBS、三立、東森等媒體進駐，同時有三井outlet二期的開發，大瀚相當看好當地發展。

他期望以本身多年的商業地產營運經驗，挑戰不同的營運模式，將多元複合空間帶入林口，注入不一樣的商業氛圍。

2018年時，政府已將原有世大運選手村A6、A7、B5棟及A3棟一樓等空間，轉型為林口新創園為台灣最大國際創業聚落，總使用面積達14618坪，於2019年正式啟用，當時A6、B5兩棟空間經過招商階段皆達滿租，約有132家新創業者及政府加速器進駐。

而今年政府特將A7棟透過「促進民間參與公共建設法」公開招標，引入業界活血，讓大瀚國際開發打造高規格的複合空間與服務，使已具規模之新創、中小企業、國際企業皆能在此落地。

「大瀚林口新創園A7」整體建物預計將於2021年4月正式開幕，空間改造將由國際知名闕河彬建築師進行統籌；整體建築規劃1~3樓為生活餐飲服務設施，4~7樓為商務中心/共同工作空間/會議室與百人會議場地，8樓規劃成共享樓層，9~17樓為創業住宅與服務式住宅，18~20樓則為較大坪數的企業總部。

除基本空間營運，同時將與林口在地資源進行媒合，共同經營社群活動，生活、辦公、會議、住宿可自立自足，也預計帶動林口當地商業發展。

(時報資訊)