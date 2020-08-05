在進入第三季的七月，日本服務業活動仍持續遭受新冠疫情衝擊。Jibun銀行的服務業採購經理人指數(PMI)在七月終值為45.2，稍優於六月的45.0，然仍處於榮枯線50以下。七月為連續第六個月處於萎縮，僅次於2011年9月時的連續8個月。

調查顯示日本持續抵抗新冠疫情影響，消費者需求低落，僅有在企業的商業預期方面出現擴張。負責編製該調查的IHS Markit主管摩爾(Moore)指出，在國內銷售上有出現正向的部分徵兆，然服務業大部分活動仍受到消費者低迷需求的衝擊。因此有服務業業主指出，有必要削減固定的間接費用或固定成本。

調查還顯示企業刪減更多就業，新的出口業務進一步萎縮。受調查企業中有超過四分之一看到了業務活動的下跌，服務企業也努力對付旅遊業的低落以及重要活動的取消。

在包括製造業和服務業的綜合PMI在七月仍在低點，為44.9，優於六月的40.8。

(時報資訊)