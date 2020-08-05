陳姓民眾3日晚間在後龍地方臉書社團爆料，某知名饒舌歌手疑似為拍攝MV，請來劇組在苗栗後龍海邊搭景，晚間開始燒鋼琴等素材，不僅造成空氣汙染，燃燒後的廢棄物就留在沙灘上，其中還有數支長約10幾公分的鐵釘外露於木板，民眾4日看見沙灘都是垃圾氣得大罵「太危險！」，環保局表示將派員尋找行為人進行開罰。

某劇組3日疑似為了拍攝MV，在後龍水尾海邊搭設布景，並於晚間露天燃燒，畫面全被陳姓民眾拍下來。在附近進行圍欄作業的工人表示，2日就有看見劇組來搭木屋，他們從昨天下午開始拍攝，拍到晚上開始燒東西，疑似是在拍歌手的MV。

知名饒舌歌手在後龍水尾海邊為拍攝MV露天燃燒，留下滿地廢棄物，有電纜、塑膠袋、燈泡、橡膠外皮等，還有木板上外露長約10多公分的鐵釘，熱門沙灘危機四伏。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

民眾指出，水尾海岸平時就有很多釣客，傍晚也有家長會帶著小朋友來玩，小朋友在沙灘上跑來跑去，若不小心就會被鐵釘刺到，真的太危險，痛批劇組「用過的場地自己就要收」，不是拍拍屁股走人，徒增安全疑慮。

陳姓民眾在留言區提到，劇組稱有申請，說是為了拍片需要才燃燒。但是苗栗縣環保局4日打臉，依據《空氣汙染防制法》第32條規定，防制區內不得從事燃燒行為，苗栗縣所有行政區都是防制區，原則上拍MV露天燃燒不在核准範圍內。

環保局長陳華盛指出，依據《空汙法》第90條規定，除了消防演練、受疫情感染之動植物病體、取得山林田野引火燃燒取許可，或是天災人禍時，主管機關下達可燃燒行為，經主管機關同意後，燃燒可免受《空汙法》罰款，其他露天燃燒都是禁止的。

陳華盛說，目前環保局未接獲民眾陳情，但此行為已違反《空汙法》，若經查獲可罰1200元以上、10萬元以下罰鍰，將請稽查人員重回現場，檢視燃燒剩餘物，如果能夠找到行為人，除了進行處分，也會要求行為人清除，如果找不到行為人，會請當地公所清潔隊幫忙清除。

(中時新聞網)