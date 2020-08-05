美國衛生及公共服務部部長亞歷克斯·阿薩爾（Alex Azar）將率團訪問台灣，美國在台協會（AIT）表示，阿薩爾為首位訪台的美國衛生部部長，也是六年來首位訪台的美國內閣成員，以及1979年以來訪台層級最高的美國內閣官員。

阿薩爾表示：「台灣於新冠肺炎疫情期間，甚至早在疫情之前，就一直是全球衛生領域透明合作的典範。我期待向各位傳達川普總統對台灣在全球衛生領域展現領導能力的支持，我也期待向各位強調我們的共同信念，那就是，自由民主社會是保障並促進全民健康的最佳模式。這次訪台是深化美國與台灣公共衛生合作的機會，尤其是在美國及其他國家致力於鞏固並開拓關鍵醫療產品的來源之際。」

AIT強調，阿薩爾部長此次歷史性的訪問將強化美台夥伴關係，並促進美台對抗全球新冠疫情的合作。台灣作為一個自由、透明的民主社會，在對抗疫情上成果非凡，展現出台灣在國際社會所扮演的關鍵角色。

AIT指出，美國總統川普於2018年簽署了《台灣旅行法》，旨在派遣高階美國官員來台，重申美台友誼、追求共同利益，並擁護將美國、台灣及全球民主大家庭串連起來的共享價值。本次訪問為此項美國政策的一環。

AIT表示，不同於威權體制，美國和台灣的社會及經濟體制具備獨特條件，能夠帶動全球醫學及科學等領域的進展，並協助世界應對新興威脅。美台在新冠疫情期間的合作，是美台共同抗衡全球挑戰、促進全球利益的最新例證。

AIT進一步表示，阿薩爾部長將代表川普總統會見台灣資深公衛官員、新冠疫情醫護人員及專家，以及其他台灣夥伴，共同討論防疫措施、全球衛生、美台夥伴關係，以及台灣作為全球醫療設備和關鍵技術的可靠供應者。

在訪台期間，阿薩爾部長也將向公衛研究生及美國疾病管制與預防中心培訓計畫的學友發表大型演講，部長將於演講中強調台灣在國際社會，尤其是全球公共衛生領域中，扮演建設性的角色。

(中時 )