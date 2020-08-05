封測廠矽格（6257）受惠宅經濟及5G基礎建設帶動手機、網通、電源管理晶片測試需求暢旺，配合轉投資台星科（3265）營運動能同步提升，2020年7月合併營收「雙升」達10.23億元，改寫歷史次高。法人看好矽格第三季旺季動能可期，下半年營運動能持續暢旺。

矽格7月23日以44.2元參考價除息交易，股價雖一度上探46.2元、填息率達90.91％，惟走勢明顯震盪、拉回41～44元間盤整，陷入貼息窘境。今（5）日在買盤敲進下開高穩揚，截至9點半最高上漲2.8％至44.1元，領漲封測族群、力拚重返填息路。

矽格2020年7月自結合併營收達10.23億元，較6月9.74億元成長4.97％、較去年同期8.55億元成長達19.52％，續創同期新高、並改寫歷史次高。累計1～7月合併營收66.39億元，較去年同期50.9億元成長達30.43％，續創同期新高。

矽格表示，由於新冠肺炎疫情帶動宅經濟盛行，加上各國均加速推動5G基礎建設，矽格集團主要客戶的手機、網通、電源管理晶片銷售持續暢旺，相關晶片測試線稼動率居高不下。加計投資公司營收後，帶動矽格7月營收站上今年新高、並創歷史次高紀錄。

矽格轉投資的台星科營運動能同步續升，2020年7月自結合併營收2.27億元，較6月2.16億元成長5.18％、較去年同期2.09億元成長8.72％，亦站上今年高點。累計1～7月合併營收13.76億元，較去年同期12.66億元成長8.64％。

(時報資訊)