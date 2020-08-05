台積電ADR 4日漲逾1.5%，台積電（2330）今開高5元達430.5元，連續第二天上漲。外資法人周二轉買超台積電1萬534張，中止連5個交易日賣超台積電。

台積電ADR周二上漲1.24美元、漲幅1.57%，折每股為新台幣473.75元。台積電周二大漲9.5元至416.5元，外資轉為買超為主要推手。

市場傳出，韓國三星（Samsung）5奈米製程技術產生變數，法人預期台積電有機會受惠美系手機晶片大廠高通的轉單效益。

台積電今年7奈米與5奈米先進製程需求強勁；預期5奈米製程下半年強勁成長，全年將貢獻8%業績。

法人圈4日傳出，手機晶片大廠高通（Qualcomm）的新款5G數據機晶片X60及高階5G手機系統單晶片（SoC）Snapdragon 875原本採用三星代工的5奈米製程，並會在年底前進入量產階段，但高通有產能的考量，將會把5奈米訂單轉投台積電。業界人士指出，轉至台積電的5奈米晶片預計在明年下半年出貨。

台積電預期，在高效能運算、5G與物聯網等強勁需求驅動下，第3季營收可望達112億至115億美元，將季增約9.3%，並改寫歷史新高紀錄。股價於7月28日創下466.5元新高，近5個交易日股價拉回整理。

(時報資訊)