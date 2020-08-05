中鼎(9933)攜手法商承攬北捷萬大線二期機電工程合約金額新台幣149億元，預定2028年底完工，將連結新莊線，成為新北捷運「三環三線」計畫第一條成功串連的交通環線，更可與既有的新店線、環狀線、土城線、新莊線轉乘，促進大台北地區捷運路網發展的完整性。

中鼎與阿爾斯通公司多次合作，完成台北捷運新蘆線、南港線東延段，以及台中捷運烏日文心北屯線等工程，此次雙方再度以優異的技術經驗，獲得業主台北市政府捷運工程局信賴，順利承攬本案。捷運萬大線屬中運量無人駕駛系統，第二期工程長13.3公里，將設13座車站；加上施工中的第一期工程，全線長達22.8公里，共有22座車站及一座機廠。本案為全系統機電標案，工程內容涵蓋相當廣，中鼎將負責供電、通訊、自動收費、軌道工程、機廠設備，以及與阿爾斯通共同執行系統整合與管理等工作。

中鼎深耕交通統包工程市場，擁有執行公民營大型交通工程專案的豐富技術與經驗，服務範圍含括大眾捷運系統、軌道、機場、高速鐵路等建設，提供專業的機電系統設計、採購、建造施工、測試及試車等全方位服務。在捷運領域，中鼎自1989年台灣第一條捷運木柵線，及至後續的板南線、新蘆線、淡水信義線、松山新店線、台中捷運烏日文心北屯線及淡海輕軌等工程，皆有積極的參與和貢獻，並將實績擴展至海外的新加坡和吉隆坡等地。

(時報資訊)