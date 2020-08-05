大陸全力扶植自家半導體產業，國務院釋出《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策》，對於小於28奈米(含)的企業或專案，給予10年免徵所得稅的優惠，隨著大陸持續加深對去美化的力道，台系相關自然成為最佳幫手，今矽智財族群點火，晶心科(6533)帶頭領軍，一度大漲近5%，日K連二紅，帶量突破盤整區間，力旺(3529)早盤漲幅也衝上5%，惟其後收斂到2.5%、智原(3035)也上漲1.5%。

大陸國務院釋出《新時期促進積體電路產業和軟體產業高品質發展的若干政策》，對於大陸國家鼓勵的積體電路線寬小於28奈米(含)，且經營期在15年以上的積體電路生產企業或專案，第1年至第10年免徵企業所得稅；另外，對於國家鼓勵的積體電路設計、裝備、材料、封裝、測試企業和軟體企業，自獲利年度起，第1年至第2年免徵企業所得稅，第3年至第5年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。

其實大陸在2018年中興事件後，就自覺必須拉培植自家半導體實力，加上2019年起和美國關係不睦，更是對大陸發展5G帶來嚴重威脅，故大陸官方近1年多來全力扶植自家半導體，針對Design house主要是補助IP和Mask，這也使得大陸近一年內Design house IP和ASIC(客製化晶片)和需求大幅增加，也使得晶心科(6533)、力旺、智原(3035)等矽智財相關，以及ASIC概念股創意(3443)、世芯-KY(3661)都頻獲點名。

(時報資訊)