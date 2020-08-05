華特迪士尼公司上季業績表現好壞不一，但由於執行長查佩克（Bob Chapek）宣布將推出新的串流服務，以及Disney+會員將可獨家收看因戲院關閉上映日期一延再延的真人翻拍版「花木蘭」（Mulan）電影，迪士尼周二盤後股價上漲5%。

因遊樂園等事業部門持續受到新冠肺炎疫情衝擊，迪士尼第三財季（截至6月27日）營收年減42%，為117.8億美元，不如市場預估的123.7億美元。

第三財季淨損為47.2億美元，主要與收購21世紀福斯（21st Century Fox）相關費用有關。前一年同期為淨利14.3億元。

第三財季經調整後每股盈餘為8美分，優於市場預估的每股虧損64美分。

受到疫情影響，樂園關閉對迪士尼營業利益造成的衝擊高達35億美元。第三財季營業利益年減72%，為10.99億美元。

此外，媒體網路事業營收年減2%，為65.6億美元。樂園、體驗與產品部門營收年減85%，為9.83億美元，跌破10億美元大關。影視娛樂部門營收年減55%，為17.4億美元。

迪士尼的直接面向消費者與國際業務第三財季營收年增2%，為39.7億美元，是唯一營收較前一年同期成長的部門。迪士尼公布Disney+、Hulu與ESPN+三大串流平台擁有1億個付費會員，其中Disney+貢獻逾一半，截至第三財季底，在推出不到一年時間，Disney+付費會員數已經達到5750萬。而截至本周一，Disney+付費會員數已經達到6050萬。查佩克表示，Disney+已提前4年達到在2024年付費會員為6000萬～9000萬的目標。

查佩克並宣布，自9月4日起，在美國的Disney+會員能以29.99美元在該串流平台上收看真人版「花木蘭」。加拿大、澳洲、紐西蘭與部分西歐國家，也能以略微差異的價格享有該電影的串流服務。這將是迪士尼首度除了收取訂閱月費6.99美元之外，在Disney+平台上另外販售內容。

查佩克亦宣布迪士尼將在2021財年，以收購自福斯（Fox）的「Star」品牌推出一個新的一般娛樂串流服務。新服務將提供迪士尼已經從ABC Studios、福斯電視（Fox Television）、福斯（FX）、Freeform電視網、20世紀影業（20th Century Studios）與 Searchlight取得的影音內容，該服務在許多市場將完全與Disney+平台整合，並以「Star」品牌經銷。

(時報資訊)