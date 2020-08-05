「東區羅姐」羅霈穎3日被發現猝死在八德路的工作室，消息傳出震驚外界。命理專家詹惟中曾帶領節目《風水！有關係》團隊到她的工作室探訪，發現有部分格局不太妥。

詹惟中指羅霈穎的屋內有明顯的穿心煞，門上有橫樑貫穿，容易造成意外血光，即便修補過，建議要懸掛葫蘆、五帝錢。另外，客廳後無靠、上有樑，橫樑貫穿客廳，羅霈穎用鏡面材質包住橫樑，並在樑的兩邊貼銅錢擋煞，不過，詹惟中表示銅錢要貼在樑的下方，貼在兩側是亂貼。

此外，詹惟中也發現臥室大、客廳小的格局，代表男主人可能年紀小、能力小或個頭小，羅霈穎解釋平常喜歡待在房間躺著看電視、玩電腦，過去住的大客廳房屋易吸引一大群朋友串門子，她怕麻煩索性把臥室擴大。

走到廚房後，詹惟中又發現爐灶正對冰箱，有水火沖的問題，容易影響女性的身體健康，詹惟中建議可以在冰箱貼紅紙，營造火火相生即可化解，或是選綠色的冰箱火木相生，米色、黃色則是火土相生，另外，廚房樑壓灶會讓女主人壓力很大。

講解完廚房，詹惟中又觀察到羅霈穎的臥室，床頭貼的梅花易讓情路坎坷，想要招桃花須以百合、牧丹為主。羅霈穎當初花了很多心思打造「守財、女強」的風水格局，沒想到卻在59歲那年猝逝，讓網友不禁感嘆：「2020真的太難了！」

(中時新聞網)