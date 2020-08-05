美國新冠肺炎疫情延燒，確診人數截至5日已達490萬人，死亡人數飆破16萬人，過去兩周每日死亡人數皆突破1,000人，美國總統川普（Donald Trump）對此指出美國國內疫情已在控制中。

11月將要競選連任的川普多次呼籲要在秋天重啟學校，並數次在推特發文敦促此事，川普在採訪中也再次堅守立場，捍衛行政團隊對疫情的處理方式並無不妥。

川普表示，「人們的確正在失去生命，事情就是如此，但這不代表我們沒有在做我們能做的事；在我們的能力範圍內，疫情已經在掌控之中了。」

美國新冠肺炎確診人數每日皆大幅飆升，為圍堵疫情蔓延，許多州已撤回經濟重啟計畫，白宮新冠肺炎特別工作組專家柏克斯（Deborah Birx）2日指出新冠疫情在農村地區異常擴散。

在接受Axios採訪時，川普再次強調，國內確診人數增加是因採檢數增加，然而也有許多專家指出，採檢數並非美國確診數飆升的主因。

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