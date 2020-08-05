許多學生會趁暑假打工賺錢，但找工作也需要小心注意，以免被不肖分子盯上。一名16歲的女高中生小樺（化名），平時便喜歡Cosplay，更趁暑假期間接下了林姓攝影師的拍攝工作；沒想到拍攝內容尺度過大，令她不安；最後，小樺因擔心照片被流到色情網站，在家長陪同下前往警局報案。

根據《自由時報》報導，小樺在6月於臉書PO出想接收費外拍的訊息，林姓攝影師看到後與她連絡，詢問是否願意拍攝尺度較大、酬勞比較高的照片，當時一心想賺錢的小樺同意後，還找來自己同樣喜愛Cosplay的好友一起進行拍攝。

小樺和友人抵達拍攝現場後，感到拍攝大尺度照片仍舊不妥，向林男詢問是否可改拍一般尺度的相片，對方卻未加以理會；待小樺和好友拿到拍攝服裝後才發現，林男準備的衣服不但布料極少，還會露點；拍攝過程中，林男更不斷以調整姿勢為由，藉機對2人襲胸摸臀，最後總共拍了超過200多張的不雅照，拍攝結束後小樺和友人也僅拿到1,500元的酬勞。

小樺因擔心照片會外流，詢問林男，「這些照片應該不會流出到色情網站上吧？」卻未獲得對方正面回覆。事後，小樺和友人瀏覽林男Google雲端、修改照片的權限也被莫名封鎖，讓2人驚覺不對勁急忙報警。

根據《EtToday》報導，林男到案後表示，外拍內容事先已獲得小樺和友人同意，並否認曾觸摸2人的身體，但仍被警方以違反《兒童及少年性剝削防制條例》送辦，全案仍在偵辦中。

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(中時新聞網)