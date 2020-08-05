上賽季年度最佳新秀、獨行俠後為東契奇，今天繳出34分、20籃板、12助攻的超級大三元成績單，幫助球隊在經過延長賽鏖戰之後114比110驚險擊退國王，拿下復賽首勝，同時也讓國王距離季後賽大門更加遙遠了。

這是東契奇生涯第24次、本季第16次大三元，也是NBA史上第11位單場有30分、20籃板、10助攻以上的球員，並且以21歲158天之齡改寫「大O」奧斯卡-羅伯生（23歲12天），成為NBA史上最年輕(30+20+10)的紀錄保持人。

東契奇在復賽首戰面對火箭時繳出28分、13籃板、10助攻的大三元數據，可惜獨行俠在延長賽飲恨落敗，第二場迎戰太陽，東契奇豪取40分、8籃板、11助攻，但獨行俠又以2分之差敗陣，今天以破紀錄的數據幫助球隊中止2連敗，唯一美中不足的地方就是失誤過多，3場比賽都發生超過6次的失誤，否則就幾近完美了。

此役，東契奇在第四節傳出4次助攻，打亂了國王節奏，獨行俠才得以逼平比數；延長賽，東契奇又在雙方平手的時候突破拋投得手，獨行俠超前，緊接著又助攻給克利伯投進三分球，奠定了球隊勝利基礎。

除了東契奇有全面傑出表現外，波爾津吉斯也有22分、7籃板，小哈達威貢獻22分、5籃板，芬尼史密斯16分、16籃板。

(中時 )