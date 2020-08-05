1.世界(5347)：獲外資連4日買超，早盤股價彈升逾2%，收復5日線。

2.台積電(2330)：昨獲外資回補買超10533張，加上昨夜ADR漲1.57%，另傳三星5奈米卡關、高通緊急轉單求援，推升今早股價續漲至433.5元。

3.燁輝(2023)：外資昨終結連7日賣超，小幅回補買超64張，激勵今早股價續漲約3%，收復月線、季線。

4.網龍(3083)：外資偏多，昨擴大買超298張，今早股價續漲逾4%。

5.建準(2421)：第2季營收大增，上半年財報備受期待，多方無懼外資賣超，今早大漲3%，創2年8個月新高價。

6.奇力新(2456)：汽車、網通客戶拉貨挹注下半年營運動能，早盤攻高重回百元俱樂部。

7.全漢(3015)：第二季每股純益1.43元，賺贏去年全年，開盤直接跳空漲停鎖住。

8.欣興(3037)：外資看好成績單，喊出百元目標價，多方努力趕路，股價觸及漲停。

9.鮮活果汁-KY(1256)：7月營收年增15%，今年首度正成長，多方興奮攻高，漲幅超過2%。

10.東科-KY(5225)：7月營收9億45萬元，月增43.43%，股價維持反彈格局，幾乎收復7月下旬來的失土。

11.群聯(8299)：賣合肥兆芯股權，利益上看40億元，早盤上漲逾4%，重返300元關卡。

12.瑞昱(2379)：7月營收年增4成、前7月年增逾2成，獲外資按讚上看440元，股價再度踏上400元關，改寫波段高價。

13.威盛(2388)：可望搶下這波去美化商機，晨盤強攻漲逾5.5%，衝上短波高點。

14.立積(4968)：WiFi 6利多不斷，外資終止連6日賣超，股價上揚漲逾2.5%。

15.華新(1605)：認列地產＋急單，Q2寫近7季新高；三大法人昨轉買超千張，早盤續漲逾4%，登波段新高。

16.建碁(3046)：Q2轉盈，EPS0.01元，早盤漲停，一舉收復5日線、周線及月線。

17.精元(2387)：三大法人昨轉買超2879張，早盤漲逾5%，續戰50關。

18.兆遠(4944)：Q2轉盈，激勵連拉2根漲停，飛越月線。

19.長興(1717)：搶攻快篩商機，6月稅前獲利2.29億元，晨盤放量攻頂，衝上10年高價。

20.明泰(3380)：7月營收為30.20億元，年增143.10%，晨盤價量俱揚走高約6%，搶攻月線。

21.天宇(8171)：8月11日除息，吸引買盤卡位布局，早盤急攻漲停，寫6年高價。

22.瑞軒(2489)：Q3電視供應鏈拉貨動能強勁，下半年旺季可期，連兩日大漲5%，衝波段新高。

23.彩晶(6116)：庫藏股奏效，昨獲外資翻多大買2.4萬張，早盤續彈升5%，登7個月高峰。

(時報資訊)