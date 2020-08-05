新冠肺炎疫情在日本以及東京並沒有出現緩解趨勢，在周二晚間日本衛生單位新報東京地區309名確診病例，在全國再度超過千名病例。

在前一日的周一東京新報258名，全國為966名。全國每日確診數在連五天超過千人後，方於本周一降至千人以下，昨日又再次突破千人。

日本共同社報導，東京確診數在上周六來到472名的高點，但最近一周平均每日確診344.4名，東京累計已達1.4萬名。週二確診病例有六成是來自20歲和30歲年齡層。東京都政府已將警報拉至最高的第四級，意指感染正在擴散。

東京市政府已要求卡拉OK和提供飲酒的店家必須在晚間十點前關閉，規定從本周一生效至八月底。市政府並計畫對遵守防疫方針的小型店家提供20萬日圓補助。一項規定在上周六生效，一展示貼紙可張貼於店家，證明該商家已採取相關防疫措施。這樣的效果是店家和顧客對防疫的意識增加。

(時報資訊)