佳世達(2352)旗下智慧教室領導品牌BenQ在後疫情時代持續創新，BenQ教育互動觸控顯示器今年獲得驗證權威德國萊茵及日本SIAA雙重抗菌認證，有別於傳統的電子白板、觸控電視，除了擁有4K UHD栩栩如生的超高解析度，搭配替教室量身打造的書寫軟體、無線分享功能，提高學生參與度，讓師生互動更多元，並於今年增設PM2.5感測器，持續為師生健康把關。

佳世達顯示器出貨量執全球之牛耳，亦預計在8月13日舉行法說會。據了解，佳世達顯示器營收上下半年比重約48:52，與整體顯示器產業全年面臨3-5%衰退相比，佳世達全年仍可逆勢成長，市占率也可望由18%增加1-2個百分點。

從2018年起，BenQ持續受到多數師生肯定，三年來陸續在台北市建置智慧未來教室，共將建設公立國中小及高中206間學校，共2538間教室，協助台北市打造七成的十二年國教智慧教室。

根據FutureSource調查報告，BenQ教育觸控互動顯示器獲得海外市場認可，2019年在澳洲與亞太區的教育市場成為前二名的領導品牌。

BenQ大型互動觸控顯示器螢幕採用銀離子抗菌塗層，透過破壞細胞分裂機制，降低教學環境的病菌傳播風險。抗菌功能通過TUV (德國萊茵) 和SIAA(日本抗菌) 認證。此外，螢幕也獲得德國萊茵TUV低藍光、不閃屏等高階護眼認證，能防止眼睛疲勞、降低黃斑病變發生，結合防眩光玻璃鏡面，可有效降低反射與眩光，提供最舒視健康的視覺體驗。

BenQ教育觸控互動顯示器搭載獨家書寫軟體EZWrite，支援多人多點書寫協作，包括MS Office存取、智慧手寫辨識功能、分組競賽、計算機、畫面影像錄製等互動式工具。無線投影軟體Instashare，可跨裝置(Windows、Chrome OS、macOS、iOS、Android)傳輸，老師不再因設備位置而侷限走動範圍，和學生互動討論更容易。

(時報資訊)