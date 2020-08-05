艾姆勒(2241)預計8月26日掛牌上市，將採取部分競價拍賣，部分公開申購。此次新股現金增資上市公開承銷股數80％採競價拍賣、競拍底價為42.02元；另外，20％採公開申購、承銷價以最低承銷價格1.19倍為上限，承銷價暫定為50元。

該公司競價拍賣從8月6日起至8月10日止，底價以7月31日前興櫃有成交之30個營業日其成交均價簡單算術平均數7成為其上限，而艾姆勒將競拍底價敲定為每股42.02元，最低每標單位為2仟股，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購。

接下來將於8月14日開始公開申購，如得標總數量達該次競價拍賣數量，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格1.19倍為上限，暫定為每股50元。

艾姆勒透過其獨特金屬射出成型、鍛造及沖壓等多元成型技術，提供結構複雜且散熱效率高客製化產品，並參與客戶早期新產品開發設計，取得國際汽車零組件第一級供應商及晶片設計製造商量產認證。今年全球經濟受到疫情影響，但溫室氣體減排與節能環保趨勢，電動車產業趨勢明確，再加上新冠疫情解封後，各國政府紛紛將電動車產業視為振興經濟的火車頭，下半年度展望樂觀。根據INSIDEEVs統計顯示，2019年全球電動車銷售量為220萬輛，產業預估2040年銷售量將增長到5,600萬輛，市場規模以年複合成長率15～16％快速成長，同時電動車市場銷售占比也會超越燃油車，成為全球汽車市場主流產品。

艾姆勒2020年上半年度營收為4.03億元，較去年同期成長15.78％，稅後淨利0.21億元，每股盈餘0.28元。

(時報資訊)