根據美國石油協會（API）周二公布的調查報告，上周（截至8月1日）美國原油與汽油庫存大減，但餾分油庫存增加。

儘管美國原油與汽油庫存意外大減，但目前原油期貨價格仍反轉回落，目前美國期油跌0.34%，報每桶41.56美元。布蘭特期油跌0.29%，報每桶44.3美元。

稍早前因投資人看好美國新一輪紓困案協商將取得進展，以及美國的疫情擴散似乎出現受控的跡象，布蘭特期油收漲0.28美元或0.6%，報每桶44.43美元，創下3月6日來新高。美國期油漲69美分或1.68%，收在每桶41.70美元，創7月21日來新高。

API公布，上周美國原油庫存暴跌860萬桶，為5.2億桶，遠超出市場預估的減少300萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存在上周增加160萬桶。

上周美國汽油庫存減少170萬桶，遠超出市場預估的減少17萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存增加380萬桶，超出市場預估的增加27.9萬桶。此外，上周美國煉廠煉油量每日增加15.3萬桶，美國原油進口量每日增加12.3萬桶。

(時報資訊)