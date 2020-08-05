超商提供繳費取票等功能，在超商打工的網友分享，日前有客人用機台列印1400元罰單，卻忘了取下小白單，下位客人也沒注意到就繼續用，直到結帳才發現，但已無法取消交易，變成要由店員吸收，讓原PO欲哭無淚喊，2天薪水都沒了，引發網友討論。

網友在Dcard上分享，在超商打工遇到一件鳥事，不知道是哪位客人透過機台，列印1400元的交通罰鍰單後，卻沒將單子取下，結果下一位使用的客人也沒注意到，就直接列印高鐵票的繳費單，結果刷完條碼後，客人才驚覺有一張單子不是他的。

原PO表示，最尷尬的是機台列印繳費單，刷完以後就無法取消交易，但那位客人也不可能支付1400元，且若不按結帳鍵，客人就拿不到高鐵票，機器也會卡在那裡，無法繼續結帳。

原PO只好求助副店長，但對方打去公司詢問後，卻得到刷了條碼就「無法挽回」的答案，最後也只能替該客人結帳，但1400元客人不認帳，因此只能記在原PO的頭上，讓他欲哭無淚，兩天的工資直接沒了。

貼文隨即引發網友熱議，「天啊！感受到你的欲哭無淚了」、「車票不能交易取消是因為當你按下授權，就是跟台鐵高鐵統聯那邊連線，等同交易成功」、「系統太不人性化了」、「覺得是女客人的錯，自己不確認，幫別人繳錢剛好而已」、「只能說你不夠細心吧，刷之前跟客人確認一下張數應該不難」。

後來，原PO也補充，店長知道此事後，表示不會讓他賠償，並進一步解釋，超商購買票券的機制，因為與客人確定資訊無誤後，就會按下授權，這之後就無法將整筆訂單取消，若真的要取消，只能拿去機台做退票。

(中時新聞網)