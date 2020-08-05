美利達早盤股價重挫近4％ 10:232020/08/05 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美利達（9914）台灣廠6月單月獲利幾近翻倍成長，法人預期，第二季集團合併獲利表現可望亮眼。不過，被列為警示股的美利達，昨日在締造歷史高價後，5日開盤股價一路下挫近4％，最低來到272元、下跌11元，成交量逼近千張。 法人表示，第二季受惠歐、美自行車市場熱銷，推升美利達集團業外轉投資公司獲利貢獻相當亮眼，由美利達個體6月獲利豐碩、甚至已超過第一季每股淨利1.57元的五成以上來看，預期第二季集團合併獲利有機會挑戰歷史次高，上半年整體獲利大幅成長可期。 (工商 ) #美利達 #第二季 #股價 #集團合併 #獲利 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 從龍頭一舉一動找奇兵 台積電驚洩下波賺錢股票 - 即時 狂爆！金價強攻2千美元天價 專家爆後面還有肉 - 即時 美元大跌10％是警訊 美國的疫情已失控 - 財經 黃金現貨飆天價後急跌 專家揭2大關鍵惹禍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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