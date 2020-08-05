美利達（9914）台灣廠6月單月獲利幾近翻倍成長，法人預期，第二季集團合併獲利表現可望亮眼。不過，被列為警示股的美利達，昨日在締造歷史高價後，5日開盤股價一路下挫近4％，最低來到272元、下跌11元，成交量逼近千張。

法人表示，第二季受惠歐、美自行車市場熱銷，推升美利達集團業外轉投資公司獲利貢獻相當亮眼，由美利達個體6月獲利豐碩、甚至已超過第一季每股淨利1.57元的五成以上來看，預期第二季集團合併獲利有機會挑戰歷史次高，上半年整體獲利大幅成長可期。

(工商 )