前高雄市長韓國瑜曾表示，「選舉越骯髒，執政必貪腐；選舉越清廉，執政越廉潔」，更直言「我若貪污放棄假釋把我關到死」。然而，隨著近日國會爆出立委集體收賄案，韓這番話再度被提起。名經紀人夏春湧指出，當初攻擊韓國瑜的人，個個理直氣壯大義凜然，才過去了多久，鼠輩們一個一個現形，「原來他們不止怕韓國瑜，更怕被關到死！」

夏春湧在臉書指出，「如果我貪污把我關到死」，多麼簡單的一句話，做起來怎麼那麼難。他說立法委員是人民選出來的公僕，權力很大、功用很小，做起事來是非不分，貪起錢來絕不手軟，「現在想想韓國瑜當初為什麼會說出這一句話，就不難了解他的破釜沉舟之心，更可以了解為什麼所有人都全力的阻擋他登上總統大位」。

夏春湧提及，「如果我貪污把我關到死」這句話，說起來順理成章、聽起來理所當然，可是為什麼除了韓國瑜，所有的政治人物都不敢說，「因為他們做不到」。他說當初攻擊韓國瑜的人，個個理直氣壯大義凜然，才過去了多久，鼠輩們一個一個現形，「原來他們不止怕韓國瑜，更怕被關到死！」

夏春湧指出，民進黨政府的藏污納垢，從前總統陳水扁開始就沒有停止過，這一路下來被抓到貪污的政府官員不勝枚舉，利用老百姓的選票貪污老百姓的錢，還有什麼比這個更下流？他也相信，韓國瑜不止是「如果我貪污把我關到死」，更確定他會是未來台灣最清廉的領導人！

(中時新聞網)