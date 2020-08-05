羅霈穎過去為檢場出頭，與張菲鬧翻。（圖／中時資料照片）

59歲「秀場女王」羅霈穎3日驚傳在家過世，令不少演藝圈大哥大姐都十分震驚，大哥大張菲也相當錯愕，願她前往快樂國度。早年羅霈穎被周遊相中出道，後來在張菲、倪敏然主持的《黃金拍檔》當助理主持，被封為「黃金女郎」，然羅霈穎曾自曝，因一段誤會曾被張菲封殺10年。

據知檢場當年為了追李翊君，常把張菲晾在一旁，張菲心有不滿，羅霈穎知道後便為檢場抱不平嗆張菲，導致羅、張兩人關係破裂。2011年羅霈穎受邀上《綜藝大哥大》，兩人才破冰，張菲直問羅霈穎怎麼那麼愛吵架，羅笑說：「吵架對我來說是種運動」，張菲則反虧：「那妳今天把我這當田徑場了？」笑翻眾人。

羅霈穎也透露，當時她為檢場出頭，結果後來檢場和李翊君跟張菲先和好，她自己反而裡外不是人，張菲則說：「後來我跟檢場都和好了，不知道她為何仍放不下，我們從當年到現在，都很尊重她。」羅霈穎為了向張菲示好，還罕見撒嬌說：「為了上張菲的節目，我花5萬元治裝，我就算做100件錯事，你也一定會原諒我」，兩人一笑泯恩仇，也可見羅霈穎從以前到現在重義氣的真性情。

(中時新聞網)